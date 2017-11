మిత్ర రోబో: మోడీ-ఇవాంకా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు, చప్పట్లు కొట్టిన ప్రధాని

Telangana

Srinivas G

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Mitra' is a robot, Made in India, who can meet your customers, interact with them, holds discussions, provide customer support, welcome guests and what have you. 'Mitra' can do just about anything including tweet for you!హెచ్ఐసీసీలోని గ్లోబల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూయర్‌షిప్ సమ్మిట్ సందర్భంగా మిత్ర రోబోను స్విచ్చాన్ చేసే సమయంలో కొంత గందరగోళం ఏర్పడింది.