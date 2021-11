వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అంత వీజీ కాదు సర్.!మంత్రి హరీష్ రావు ముందున్న సవాళ్లు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రిగా బాద్యతలు నిర్వహిస్తున్న టీ. హరీశ్‌ రావుకు అదనంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖను కేటాయిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక బాధ్యతలు అప్పజెప్పింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫైలుపై గవర్నర్ తమిళి సై సంతకం చేశారు. ఇందుకు సంబంధించి ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది. కాగా హుజూరాబాద్‌ ఉపఎన్నికలో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి తరపున మంత్రి హరీశ్ రావు విస్త్రుతంగా ప్రచారం చేశారు. గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గెలుపు కోసం నియోజకవర్గం మొత్తం ప్రచారం చేశారు. అయినా పార్టీ ఓటమి చెందడంతో నైతికంగా కుంగిపోకూడదనే ఉద్దేశంతో హరీష్ రావుకు అదనపు బాద్యతలు కట్టబెట్టినట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

As Medical Health Minister, Harish Rao is facing major challenges. Harish seems to have the foremost task of identifying and improving infrastructure across the state or hospitals where patients face many difficulties.