మమ్మల్ని తెలంగాణాలో కలపండి; మహారాష్ట్ర సర్కార్ కు 14 గ్రామాల ప్రజల షాక్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఒక పక్క తెలంగాణ సీఎం కెసిఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏర్పాటుతో జాతీయ రాజకీయాలపై ఫోకస్ పెట్టారు. వివిధ రాష్ట్రాలలో పార్టీ కార్యకలాపాలను విస్తరించడానికి రెడీ అయ్యారు. ఇక ఇదే సమయంలో అనేక ఆసక్తికర విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి. మహారాష్ట్రలోని 14 గ్రామాలకు చెందిన ప్రజలు తమ తెలంగాణలో కలపాలని కోరుతున్నారు.

Maharashtra | Villagers of 14 villages including Maharajguda, Nake Wada that are situated on the border of Maharashtra-Telangana border express their willingness to join Telangana as the issue of border areas fuels up in Maharashtra pic.twitter.com/JYquZUgSdO

English summary

14 villages people are giving a shock to the Maharashtra government by asking them to join us in Telangana. Being attracted to the development and welfare schemes in Telangana, they are expressing their willingness to be included in Telangana.