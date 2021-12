హైదరాబాద్ ను వణికిస్తున్న చలిగాలులు-అటు ఒమిక్రాన్ : మరో వారం ఇంతే- వైద్యుల హెచ్చరికలు..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

ఇక వైపు విదేశాల నుంచి వస్తున్న వారితో ఒమిక్రాన్ వ్యాపిస్తోంది. మరో వైపు కరోనా కేసులు ఇంకా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. వరుస పండుగలు. జన సమూహాలు. కేంద్రం హెచ్చరికలు. అవసరమైతే కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశం. ఇదే సమయంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చలిగాలులు వణుకు పుట్టిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ లో చలి మామూలుగా లేదు. రికార్డు స్థాయిలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. 2015 తరువాత ఇంత తక్కువ స్థాయిలో చలి నమోదు కావటం ఇదే తొలిసారి. మరో నాలుగు డిగ్రీలకు పడిపోయే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది.

English summary

Cold waves shaking across the state of Telangana, with the minimum temperature dropping by almost three degrees in a single day, further intensifying the cold.