కేసీఆర్ వల్లే తెలంగాణాలో అభివృద్ధి; త్వరలోనే వరంగల్లో ప్రపంచస్థాయి వైద్యం: మంత్రి ఎర్రబెల్లి వ్యాఖ్యలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత 40 సంవత్సరాలలో ఎటువంటి అభివృద్ధి జరగలేదని, కెసిఆర్ సీఎం అయిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి కనిపిస్తుందని మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు వ్యాఖ్యానించారు. తెలంగాణ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు వరంగల్ జిల్లాలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. వరంగల్ సీఎం హాస్పిటల్ లో రూ.2 కోట్ల 14 లక్షల విలువైన కొత్త సీటీ స్కాన్ యంత్రాన్ని ప్రభుత్వ చీప్ విప్ దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ తో కలిసి ప్రారంభించిన మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ఎంజీఎం ఆస్పత్రికి గురించి అనేక కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao said that development has taken place in Telangana since the arrival of KCR and world class medicine will soon be available in Warangal.