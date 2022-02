బండి సంజయ్ కు సవాల్ విసిరి; కేంద్రం తీరుపైనా ధ్వజమెత్తిన మంత్రి హరీష్ రావు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుపై, తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులపై, రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పై ఆర్థిక మరియు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. యాదగిరిగుట్టలో నిర్వహించిన టిఆర్ఎస్వి, టీఆర్ఎస్ యువజన విభాగం, ఆలేరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ స్థాయి సమావేశంలో పాల్గొన్న హరీష్ రావు కేంద్రంలోని బీజేపీ తీరుపై నిప్పులు చెరిగారు. నిరుద్యోగ సమస్యపై నిర్వహించే మిలియన్ మార్చ్ హైదరాబాద్ లో కాకుండా న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించాలని బండి సంజయ్ కు మంత్రి హరీష్ రావు సవాల్ విసిరారు. తమ హయాంలో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయో వెల్లడించాలని కేంద్రాన్ని మంత్రి హరీష్ రావు డిమాండ్ చేశారు.

English summary

Minister Harish Rao challenged Bandi Sanjay to hold a million march on unemployment in New Delhi instead of Hyderabad. He said the loss to Telangana was due to the limitation of credit eligibility to 3.5 per cent.