Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి తాజాగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మునుగోడు ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో నల్గొండ జిల్లాలో చక్రం తిప్పుతున్న మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి మునుగోడు ఉప ఎన్నిక గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈనెల 20వ తేదీన మునుగోడు నియోజకవర్గంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సభ ఉంటుందని పేర్కొన్నారు మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి. సభా వేదికగా సంక్షేమం, అభివృద్ధి పై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాట్లాడతారని పేర్కొన్నారు.

మునుగోడు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి? కేసీఆర్ నిర్ణయంపై ఉత్కంఠ, పార్టీలో చర్చ!!

English summary

Minister Jagadish Reddy stated that soon there will be massive joinings to TRS. Minister Jagdish Reddy said that BJP and Congress are not competition for us.