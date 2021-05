కాక పుటిస్తోన్న కేటీఆర్ ట్వీట్: దొంగలముఠా: ఆ తెలివి లేదుగానీ..: బండి సంజయ్ కౌంటర్

Telangana

oi-Chandrasekhar Rao

హైదరాబాద్: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ మహమ్మారి బారి నుంచి కోలుకొన్న వారిని బ్లాక్‌ ఫంగస్ (Black Fungus) ఇన్‌ఫెక్షన్ వెంటాడుతోంది. ప్రాణాలను హరించి వేస్తోంది. ఈ తరహా కేసులు దేశవ్యాప్తంగా భారీగా పెరిగిపోతోన్నాయి. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా దీనికి మినహాయింపేమీ కాదు. తెలంగాణ సహా పలు రాష్ట్రాలు బ్లాక్ ఫంగస్‌ను మహమ్మారిగా ప్రకటించాయి. దీనికి అనుగుణంగా పేషెంట్లకు ట్రీట్‌మెంట్ అందిస్తోన్నాయి. ఈ ఫంగల్ ఇన్‌ఫెక్షన్‌తో బాధపడుతోన్న వారితో హైదరాబాద్ ఆసుపత్రులు నిండిపోతోన్నాయి. వారికి అందించడానికి ప్రత్యేక వార్డులను ఏర్పాటు చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం.

Advance Monsoon: నో వెయిటింగ్: తెలుగు రాష్ట్రాలకు గుడ్‌న్యూస్

English summary

Telangana minister KTR expressed his unhappy for allocation of Amphotericine B injections to Telangana, which was used to Black Fungus treatment. The allocation of Amphotericine B to Telangana 1,050 where as Gujarat 15,000.