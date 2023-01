స్విట్జర్లాండ్ లో మంత్రి కేటీఆర్ పర్యటన.. ప్రవాస భారతీయులకు మంత్రి పిలుపు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ దావోస్ నగరంలో ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సులో పాల్గొనడం కోసం స్విట్జర్లాండ్ కి వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ ఎన్నారైలు మంత్రి కేటీఆర్ కు ఘనస్వాగతం పలికారు. స్విట్జర్లాండ్ లో నేటి నుండి 20 వ తారీకు వరకు జరిగే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సులో పాల్గొనడానికి కేటీఆర్ జ్యూరిక్ నగరానికి చేరుకున్నారు.

IT & Industries Minister KTRTRS , who is on a visit to Davos, Switzerland to attend World Economic Forum meeting scheduled from January 16 to 20, was accorded a grand welcome by the NRIs at Zurich airport. #TelanganaAtDavos #WEF23 #InvestTelangana pic.twitter.com/FtdcaQ6cca

English summary

Minister KTR's visit to Switzerland will continue from today to 20th of this month. Minister KTR, who went to participate in the Economic Forum conference, called upon the diaspora Indians to participate in the development of Telangana.