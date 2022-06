ప్రధాని పదవి కోసం కాదు.. కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాలు అందుకే: మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ప్రధాని కావాలన్న ఉద్దేశంతో జాతీయ రాజకీయాల్లోకి రావడం లేదని, దేశ ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయడానికి కెసిఆర్ వస్తున్నారంటూ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Minister Srinivas Goud made interesting remarks in Thirumala that Telangana CM KCR was not coming into national politics with the intention of becoming the Prime Minister and that KCR was coming to awareness the people of the country.