Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే, టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా విషయంలో సస్పెన్స్ కొనసాగిస్తున్నారు. పదిహేను రోజుల పాటు తన రాజీనామాకు బ్రేక్ వేసాను అని చెప్పిన జగ్గారెడ్డి, సోనియా గాంధీని, రాహుల్ గాంధీ ని కలవడానికి శతవిధాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో తాజాగా సంగారెడ్డిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు కార్యకర్తలతో జగ్గారెడ్డి సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Does not intend to join TRS and BJP Jaggareddy says he will form a new party if he leaves the Congress party. Made interesting remarks at a meeting of party workers today.