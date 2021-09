జైల్లో తీన్మార్ మల్లన్న ; ఇంట్లో పరిస్థితి చూసి షాక్ అయిన సీతక్క ; మల్లన్న బిడ్డను చూసి భావోద్వేగం !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై, కేసీఆర్ సర్కార్ పాలనపై, కెసిఆర్ కుటుంబ అవినీతిపై ఓ యూట్యూబ్ న్యూస్ ఛానల్ తో టార్గెట్ చేస్తూ, సీఎం కేసీఆర్ కు చెమటలు పట్టిస్తున్న తీన్మార్ మల్లన్న అలియాస్ చింతపండు నవీన్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. తీన్మార్ మల్లన్న తనను డబ్బుల కోసం బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు లక్ష్మీకాంత్ శర్మ పోలీసులకు చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు మల్లన్నకు నోటీసులు ఇచ్చి విచారణ చేసిన పోలీసులు, అర్థరాత్రి సమయంలో పెద్ద హైడ్రామా మధ్య తీన్మార్ మల్లన్న ను అరెస్ట్ చేశారు. సికింద్రాబాద్ కోర్టు ముందు హాజరు పరిచిన మల్లన్నకు కోర్టు 14 రోజుల జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ విధించింది. దీంతో ప్రస్తుతం తీన్మార్ మల్లన్న చంచల్ గూడ జైల్లో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు.

English summary

Congress leader, Mulugu MLA Seethakka visited the house of Teenmar Mallanna, who was recently arrested in a extortion case and remanded in Chanchalguda jail. Mallanna's three-year-old daughter, who is unable to sit or walk condition, seethakka got emotional. Seethakka said that Mallanna is fighting with KCR for the people even he is facing many difficulties and problems at home. Seethakka told their family to be brave.