వరదముంపు ప్రాంతాల్లో రంగంలోకి ఎమ్మెల్యే సీతక్క.. ప్రభుత్వం బ్రతికుంటే ఆ పని చెయ్యాలన్న సీతక్క

గోదావరి నదికి వరద పోటెత్తడంతో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి. ములుగు జిల్లాలోని ఏటూరునాగారం లో గోదావరి వరద ముంపు ప్రాంతాలలో పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది. మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాలు గోదావరి వరద తో నీట మునగడంతో బాధితుల కష్టాలు వర్ణనాతీతంగా తయారయ్యాయి. అధికారులు కూడా ఈ ప్రాంతాలను పట్టించుకోవటం లేదన్న ఆవేదన అక్కడ ప్రజల్లో వ్యక్తం అవుతుంది. ఈ క్రమంలో ములుగు ఎమ్మెల్యే సీతక్క వారి కోసం తానున్నానంటూ రంగంలోకి దిగారు.

Heartbroken to see the peoples pain, If by any chance Govt is alive in India & Telangana, they should help the flood affected people by building new houses & compensation to crop damage farmers. #rains #TelanganaFloods RahulGandhi priyankagandhi manickamtagore revanth_anumula pic.twitter.com/3dcqxxpPsI

Let's be with the poor in their difficulties, we helped flood victims with essential goods. #rains #TelanganaFloods RahulGandhi priyankagandhi manickamtagore revanth_anumula pic.twitter.com/ex0FU0TGZK

MLA Seethakka entered the field in flooded areas. They visited the flood affected areas of Etur nagaram and provided basic necessities to the victims and undertook relief activities. Seethakka wants to help all the flood victims if the government survives.