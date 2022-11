టిఆర్ఎస్, బిజెపి రాజకీయ యుద్ధంలో తన భర్త బలవుతున్నారు: హైకోర్టులో నందకుమార్ సతీమణి పిటీషన్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం రాజకీయ ప్రకంపనలు రేపుతుంది. ఈ కొనుగోలు కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న నందకుమార్ భాగ్య చిత్ర లేఖ ఈ కేసును కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ అయిన సీబీఐతో కానీ లేక ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం సిట్ తో కానీ విచారణ జరిపించాలని హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

English summary

Nandakumar's wife has filed a petition in the High Court that her husband is trapped in the political war between TRS and BJP and the case should be investigated by CBI or by SIT.