Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశరాజధాని ఢిల్లీలో చోటుచేసుకున్న లిక్కర్ స్కామ్ సెగ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తాకింది. లిక్కర్ మాఫియాలో తెలంగాణ సీఎం కుమార్తె కల్వకుంట్ల కవిత పాత్ర ఉందని, కెసిఆర్ కుమార్తె కవిత ఆధ్వర్యంలోనే ఢిల్లీలోని ఓబెరాయ్ హోటల్లో లిక్కర్ సెటిల్మెంట్లు జరిగాయని బీజేపీ ఎంపీ పర్వేష్ వర్మ చేసిన ఆరోపణలతో ఒకసారిగా లిక్కర్ చిక్కుల్లో కవిత చిక్కుకున్నట్లు అయింది.

ఈ చర్యతో ప్రతీపౌరుడి వెన్నులో వణుకు; జోక్యం చేసుకోండి: సీజేఐకు ఎమ్మెల్సీ కవిత లేఖ

English summary

MLC Kavitha has clarified that she has nothing to do with the Delhi liquor scam. MLC Kavitha says bjp govt thinks that KCR will be afraid if KCR's child is defamed.