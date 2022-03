తెలంగాణా కొలువుల జాతర: 95శాతం స్థానికులకే; మార్చ్9 చరిత్రలోమరచిపోలేని రోజు: ఎమ్మెల్సీ కవిత

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొలువుల జాతరకు నోటిఫికేషన్లు నేటి నుండి ఇవ్వనున్నట్టు సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించడంతో నిరుద్యోగులు సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చాలా కాలం నుంచి ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ లేకపోవడంతో నిరాశ చెందిన నిరుద్యోగులు ఈ రోజు అసెంబ్లీ వేదికగా సీఎం కేసీఆర్ చేసిన ప్రకటనతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 89,039 ఉద్యోగాల భర్తీకి నేటి నుంచి నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయనున్నట్టు సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించారు. ఇదే సమయంలో కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులను క్రమబద్దీకరిస్తున్నట్టు సీఎం కేసీఆర్ వెల్లడించారు.

English summary

TRS MLC Kavitha expressed happiness over CM KCR announcement on the of large scale jobs in Telangana. Kavitha says 95 per cent of the jobs to locals have amended the President's orders, today as a historic day in the state.