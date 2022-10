మునుగోడు ఓటర్ల జాబితా సవరణ.. హైకోర్టులో విచారణ; ధర్మాసనం చెప్పిందిదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మునుగోడు ఉప ఎన్నికల పోరు కొనసాగుతోంది. ఇక మునుగోడు ఉప ఎన్నిక అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా మారడంతో మునుగోడు ఓటర్ల జాబితా పై గందరగోళం నెలకొంది. మునుగోడు లో కొత్త ఓటర్ల జాబితా పై అనుమానం వ్యక్తం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈసీకి ఫిర్యాదు చేయగా, బిజెపి కోర్టు మెట్లెక్కింది. ఇక దీనిపై విచారణ జరిపిన తెలంగాణ హైకోర్టు ఏడు విచారణలో కీలక విషయాలను వెల్లడించింది.

English summary

On Munugode, a hearing was held in the High Court on the amendment of the voter list. The High Court bench, which examined the list of voters given by the election authorities and hearing was again adjourned to 21of october..