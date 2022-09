మునుగోడులో ఇంటింటి ప్రచారం కోసం కాంగ్రెస్‌ చార్జిషీట్‌.. టార్గెట్ కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో రాజకీయాలు ఊపందుకున్నాయి. ఉప ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ఈనెలాఖరులో వచ్చే అవకాశం ఉందన్న ప్రచారం నేపథ్యంలో టిఆర్ఎస్ తో పాటు ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్, బీజేపీలు నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ప్రచార పర్వానికి శ్రీకారం చుట్టాయి. ఇక తాజాగా ఇంటింటి ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టిన కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలోని అధికార టీఆర్ఎస్, కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీ, తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ని టార్గెట్ చేస్తూ చార్జిషీట్ వేసింది. రెండు పేజీల కరపత్రాన్ని రూపొందించి ఇంటింటికి తిరిగి ప్రచారం చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించింది.

English summary

In munugode, Congress had issued a 'charge sheet' for door-to-door campaigning. In this charge sheet Komatireddy Rajagopal Reddy, local and state issues, TRS and BJP governments were targeted and pamphlets were printed.