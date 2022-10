మునుగోడు ఉపఎన్నిక స్పెషన్ ఎట్రాక్షన్: పోటీకి గుర్రంపై వచ్చి నామినేషన్ వేసిన వీరభోగ వసంతరాయలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికకు నామినేషన్ల పర్వం ముగిసింది. నామినేషన్లు వేయడానికి ఎవరికి వారు తమదైన శైలిలో వచ్చి ప్రజలను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేశారు. ప్రధాన పార్టీల నుండి పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు భారీ ర్యాలీలు నిర్వహించి, నామినేషన్లను దాఖలు చేశారు. మునుగోడు ఉపఎన్నిక అన్ని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారడంతో ఈ ఎన్నికల్లో సత్తా చాటాలని అందరూ భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎవరికి వారు ధీటుగా ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహించడమే కాకుండా, నామినేషన్ వేయడానికి కూడా మందీ, మార్బలంతో వెళ్లి తమ బలాన్ని చాటాలని ప్రయత్నించారు.

English summary

The by-election special attraction is Veerabhoga Vasantharayalu came to the contest on a horse and filed his nomination in munugode by poll.