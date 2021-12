బీజేపికి కాదు.!టీఆర్ఎస్ కు చావుడప్పు కొట్టేందుకు ప్రజలు సిద్దంగా ఉన్నారు.!కాసుకో కేసీఆర్.!-డీకే అరుణ.!

Telangana

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జిల్లాల పర్యటన చేస్తే చావు డప్పు కొట్టేందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని బీజేపీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డీకే అరుణ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు పై తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ఈ నెల 20 వ తేది సోమవారం నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా చావు డప్పులు కొట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు పిలుపునివ్వడంపై డీకే అరుణ నిప్పులు చెరిగారు. వడ్లు కొంటామని ఒకసారి, కొనము అని మరోసారి చెప్తూ తెలంగాణ రైతాంగాన్ని మభ్య పెట్టడమే కాకుండా, వడ్లు కొంటామని ముందు నుంచి చెప్తున్న బీజేపీ పై బురద చల్లే ప్రయత్నం చంద్రశేఖర్ రావు చేస్తున్నారని డీకే అరుణ విమర్శించారు.

BJP national vice-president DK Aruna has lashed out at Telangana chief minister Chandrasekhar Rao, saying the people were ready to die if the Telangana chief minister visited the districts. DK Aruna fires back at Chief Minister Chandrasekhar Rao's call for a statewide crackdown on the BJP from Monday, the 20th of this month.