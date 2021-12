70 ఎకరాల భూములను కబ్జా చేశారు.!ఈటల రాజేందర్ ముక్కు నేలకురాయాలన్న బాల్క సుమన్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : హుజురాబాద్ బీజేపి ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ పై ప్రభుత్వ విప్ బాల్క సుమన్ మరోసారి మండిపడ్డారు. ఈటల భార్య జమున హచరిస్ వ్యవహారంపైన మెదక్ కలెక్టర్ మాట్లాడిన అంశాలను ఈటల తప్పుబట్టం ఎందుకని బాల్క సుమన్ ప్రశ్నించారు. ఈటల రేజేందర్ ప్రభుత్వ, ఎస్సి, ఎస్టీ భూములను కబ్జా చేసారని కలెక్టర్ చెప్పారని, అందులో తప్పేముందని సుమన్ నిలదీసారు. ఎస్సి,ఎస్టీల భూములను అడ్డగోలుగా కబ్జా చేశారని, నీతి నిజాయితీ ఉంది అంటున్న ఈటల రాజేందర్ 70 ఎకరాల భూములను ఎలా కబ్జా చేస్తారని ధ్వజమెత్తారు. ఆధారాలతో సహా చూపిస్తే కలెక్టర్ మీద కేసులు పెడతానని బెదిరించడం ఏంటని సుమన్ ప్రశ్నించారు.

English summary

Balka Suman demanded that government lands be given to the government and poor lands to the poor. Suman warned that legal action would be taken against Itala Rajender in the coming days.