ధరణి వల్ల యజమానులు భూహక్కులను కోల్పోయారు.!కేసీఆర్ విచిత్ర క్రీడకు తెర తీసారన్న భట్టి.!

Telangana

oi-Harikrishna

ఖమ్మం/హైదరాబాద్ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ధరణి పోర్టల్ రెవెన్యూ రికార్డు నమోదులో జరిగిన అవకతవకల వల్ల అసలైన రైతులు భూమిపై హక్కులు కోల్పోయారని దీనికి ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలని సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ధరణి పోర్టల్ రద్దు చేసి, భూ సంబంధిత రైతుల సమస్యలను పరిష్కారించాలని టిపిసిసి పిలుపు మేరకు సోమవారం ఖమ్మం కలెక్టరేట్ ధర్నా చౌక్ వద్ద జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యాక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క ముఖ్య అతిధిగా హాజరైయ్యారు. ధర్నాకు హాజరైన రైతులను, కాంగ్రెస్ శ్రేణులను ఉద్దేశించి భట్టి మాట్లాడారు.

English summary

CLP leader Bhatti Vikramarka expressed his anger that due to the irregularities in the Dharani portal revenue record brought by the state government, the original farmers have lost their rights to the land and the government should be responsible for this.