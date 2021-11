వరి వెయ్యాలా.. వద్దా? తెలంగాణాలో టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ; కన్ఫ్యూజన్ లో రైతులు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆరుగాలం శ్రమించి, అతివృష్టి,అనావృష్టిలను తట్టుకొని, ప్రకృతి విపత్తులను ఎదుర్కొని పంటలు పండించి; పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర లేక అరిగోస పడుతున్న రైతులకు ఇప్పుడు కొత్తగా వరి గోస మొదలైంది. గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా వరి పంట సాగు చెయ్యొద్దని ప్రభుత్వం, వరి సాగు చేసుకోవాలని సూచిస్తూ ప్రతిపక్షాలు ప్రచ్ఛన్న యుద్ధానికి దిగడం రైతులను అయోమయానికి గురి చేస్తుంది. ఇంతకీ వరిసాగు చేయాలా వద్దా అన్నది రైతుల ముందున్న ప్రధాన సమస్య.

English summary

The Telangana govt says not to cultivate paddy. The opposition BJP, says that farmers can cultivate paddy and they will bend the telangana govt neck to buy paddy. Farmers are in confusion on paddy cultivation with the political parties fight.