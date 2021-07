Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

ఇటీవలే కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడిన పాడి కౌశిక్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్‌లో చేరే ముహూర్తం ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నెల 21న కౌశిక్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ తీర్థం పుచ్చుకోనున్నట్లు సమాచారం. హుజురాబాద్ నియోజకవర్గానికి చెందిన తన అనుచరులు,మద్దతుదారులతో కలిసి ఆయన పార్టీలో చేరనున్నారు. టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ సమక్షంలో ఆయన పార్టీ కండువా కప్పుకుంటారని తెలుస్తోంది. నిజానికి ఈ నెల 16వ తేదీనే కౌశిక్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్‌లో చేరుతున్నట్లు ప్రచారం జరిగింది. కానీ కొన్ని కారణాలతో అది వాయిదా పడినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Kaushik Reddy, who recently quit the Congress party, seems to have decided to join the TRS. It is learnt that Kaushik Reddy will join TRS on the 21st of this month. He will join the party along with his followers and supporters from Huzurabad constituency.