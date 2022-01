పవన్ కళ్యాణ్ హాండ్ పవర్.!అలా పట్టుకున్నాడు..ఇలా పద్మశ్రీ వరించింది.!తిరుగులేని మొగిలయ్య.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కొందరికి సుడి ఎక్కడ, ఎప్పుడు ఒడి తిరుగుతుందో చెప్పడం కష్టం. కానీ ఉన్నట్టుండి వ్యవహారం, అవతారం అన్నీ మారిపోతాయి. ఒక చిన్న ఉపాయం జీవితాన్ని మార్చేసింది అన్నట్టు ఓ చిన్న ప్రయత్నం మొత్తం జీవితాన్ని ఎక్కడికోతీసుకెళ్లింది. మొన్నటి వరకూ ఎవ్వరికీ తెలియని ఓ సాదా సీదా నిరుపేద కళాకారుడు కిన్నెర మొగిలయ్య ఇప్పుడు ఓ చిన్న పాటి సెలబ్రిటీ.

English summary

Power star Pawan Kalyan, who sang with Mogila for the movie Bhimla Nayak, changed his life. From the moment the song was sung, Mogila's name became entrenched in both the states.