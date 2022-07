మాస్కులు పెట్టుకోవటం మరచిపోయిన జనం.. కరోనా విజృంభిస్తున్నా లేని భయం!!

Telangana

Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తోంది. దేశ వ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో కరోనా కేసులు పెద్ద సంఖ్యలో నమోదవుతున్నాయి. వ్యాక్సిన్ డోసులు తీసుకున్నా జాగ్రత్తగా ఉండాలని పదేపదే ప్రభుత్వాలు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నాయి. సామాజిక దూరం పాటించాలని, మాస్కులు పెట్టుకోవాలని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నా , జరిమానాలు విధిస్తామని చెబుతున్నా ప్రజలు మాత్రం కరోనా నిబంధనలను గాలికి వదిలేశారు. ఎవరికి వారు ఇష్టారాజ్యంగా మాస్కులు లేకుండానే బయట తిరుగుతున్నారు. ఫలితంగా దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు భారీగా నమోదవుతున్నాయి.

English summary

While the corona epidemic is spreading its claws, the people who have forgotten to wear masks are wandering outside and are becoming the cause of the spread of corona. Ignoring the Corona norms will cause the increase in cases