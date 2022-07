వరదల వల్ల ప్రజల జీవనం అస్తవ్యస్తం.!ఆదుకోవడంలో ప్రభుత్వం విఫలం చెందిందన్న ఈటల.!

Telangana

oi-Harikrishna

భూపాలపల్లి/హైదరాబాద్ : ఇటీవల సంభవించిన వర్షాల వల్ల లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజల జన జీవనం అస్త వ్యస్తంగా మారిందని, అందుబాటులో ఉండి సహాయక కార్యక్రమాలు అందించాల్సిన ప్రభుత్వ అధికారులు విలాసాల పేరుతో విదేశాలకు వెళ్లడం ఎంతవరకు సమంజసమని బీజేపి ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. అధికారులు వర్షాకాలంలో ఇరిగేషన్ శాఖ అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందిపోయి వరదలు వచ్చే సమయంలో స్విట్జర్లాండ్ టూర్ పోయారు అంటే ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారో అర్ధమవుతోందనన్నారు. అధికారుల పర్యటనకు అనుమతి ఇచ్చిన ప్రభుత్వానిది కూడా తప్పే అన్నారు ఈటల రాజేందర్.

English summary

BJP MLA Etala Rajender expressed his anger that due to the recent rains, the life of the people in the lowland areas has become chaotic and the government officials who are supposed to be available and provide relief programs are going abroad in the name of luxuries.