జులై3న పీఎం మోడీ బహిరంగసభ.. రాష్ట్రప్రజలకు ఆహ్వాన పత్రికలు పంచాలని బీజేపీ నిర్ణయం

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్ వేదికగా బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల్లో నిర్వహించనున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలను సక్సెస్ చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలు తీవ్రస్థాయిలో కృషి చేస్తున్నారు. జులై 3న హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించనున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బహిరంగ సభకు భారీగా తరలివచ్చేలా తెలంగాణ బీజేపీ యూనిట్ కసరత్తు చేస్తోంది.

English summary

BJP Telangana unit is working to make PM Modi's public meeting success on July 3. The BJP has decided to distribute invitation cards to the people of the state. For this, it was decided to print 50 lakh invitation cards and distribute them throughout the houses.