సార్.. మా పిల్లి బావిలో పడిందని సీపీకి ఫోన్.. అర్దరాత్రి పిల్లికోసం పోలీసుల రెస్క్యూఆపరేషన్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

పోలీసులు శాంతిభద్రతలను పరిరక్షించడం మాత్రమే కాకుండా, ప్రజల ధన మాన ప్రాణాలను కాపాడడానికి 24 గంటలు పని చేస్తూ ఉంటారు. ఒక్క ప్రజల కోసమే కాదు వారు పెంచుకొనే పెంపుడు జంతువుల కోసం కూడా పోలీసులు కష్టపడుతున్న పరిస్థితి ఒక్కోసారి ప్రజలలో పెద్ద చర్చకు కారణమవుతుంది. తాజాగా అటువంటి ఘటనే కరీంనగర్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. ఆ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

A man called by phone to Karimnagar CP saying that Sir ..our cat fell in the well and asked to save the cat. Police conducted a rescue operation for the cat at midnight and rescued the cat.