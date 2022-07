వరద బాధితుల పరిహారం పేర్ల నమోదులో తన్నుకున్న టీఆర్ఎస్ నేతలు.. వీళ్ళు మారరు!!

Telangana

ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో టిఆర్ఎస్ పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. సొంత పార్టీ నేతల పైన బహిరంగ వేదికలపై బాహాటంగా వ్యాఖ్యలు చేయడంతో పాటు, అనేక సందర్భాల్లో ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకుంటున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో పరిస్థితిని చక్కదిద్దడం కోసం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా లాభం లేకుండా పోతుంది.

Ponguleti srinivas reddy vs Rega Kantha Rao continues in the joint Khammam district. The conflict between the two groups in registering the names of flood victims for compensation reflects the differences between them