వీన్ని పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టాలి.! వీడు తండ్రా.? థూ..!

హైదరాబాద్: కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవాల్సిన కన్న తండ్రే కసాయిగా మారి కామంతో ప్రవర్తిస్తే ఇక ఆ చిన్నారి కూతురు తన వేదన ఎవరికి చెప్పుకోవాలి. తండ్రి వికృత చేష్టలకు బలవుతున్న ఆ చిన్నారి ఎంత నరకం అనుభవిస్తుండాలి. ఇలాంటి మానవ మృగాలను ఏం చెయ్యాలి.? కన్న కూతురన్న వాత్సల్యం లేకుండా పశువులా ప్రవర్తించిన ఆ కర్కోటకుడిని ఎంతటి చిత్రహింసలతో శిక్షించాలి.?కామంతో కళ్లు మూసుకుపోయి కన్న కూతురి మీద తండ్రి అఘాయిత్యం చేసిన ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రం వికారాబాద్ లో వెలుగుచూసింది. ఇదే ఘటన విదేశాల్లో వెలుగుచూస్తే ప్రజల సమక్షంలో తల నరికేసే శిక్షను అక్కడి ప్రజలు డిమాండ్ చేసేవారు.

Father came to light after the tragedy of raping his own daughter. The atrocity took place in Vikarabad district.