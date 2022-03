ఉద్యోగార్ధుల వయో పరిమితి సడలింపుపై కేసీఆర్ వద్దకు ప్రతిపాదనలు; నిరీక్షిస్తున్న నిరుద్యోగులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఎన్నో ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎట్టకేలకు భారీగా ఉద్యోగాల భర్తీకి నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. తెలంగాణలో 81,000 ఉద్యోగాల భర్తీకి తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (టీఎస్‌పీఎస్సీ) సిద్ధమవుతోంది. దశలవారీగా వివిధ శాఖల్లో ఉన్న ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లు జారీ చేస్తూ ఉద్యోగార్ధులకు తగిన సమయం ఇస్తూ పరీక్షలను నిర్వహించనుంది. దీంతో రాష్ట్రంలో 81 వేల ఉద్యోగాల భర్తీ జరగనుంది. దీనిపై సీఎం కేసీఆర్ ఇటీవల అసెంబ్లీ వేదికగా మెగా జాబ్స్ నోటిఫికేషన్స్ ను విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటనతో నిరుద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Proposals to amend the age limit have gone for the approval of the CM KCR in the wake of the release of huge job notifications in the state of Telangana. If KCR approves, there will be a clarification on the age limit for the unemployed.