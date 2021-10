Samantha Naga Chaitanaya Divorce: సమంత-చైతన్య విడాకులపై ఫస్ట్ రియాక్షన్... వర్మ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

టాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ సమంత-నాగచైతన్యల వివాహ బంధానికి తెరపడటం బిగ్ హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు జాతీయ మీడియాలోనూ ఇప్పుడీ అంశంపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ఈ జంట బ్రేకప్‌పై ఇప్పటివరకూ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎవరూ స్పందించలేదు. తొలిసారిగా దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ పరోక్షంగా స్పందించారు. గతంలో 'విడాకులు' అనే అంశంపై తన అభిప్రాయాలను వెల్లడిస్తూ ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూని ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశారు.'పెళ్లిళ్లు కాదు... విడాకులను సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి... పెళ్లి అనేది చావు,విడాకులు పునర్జన్మ...' అని వర్మ తన పోస్టులో వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

Samantha Naga Chaitnay Divorce-The divorce of the marriage of Tollywood star couple Samantha and Nagachaitanya has become a big hot topic. No one from the industry has responded so far on this couple breakup. For the first time director Rangopal Varma reacted indirectly