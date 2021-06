Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

వికారాబాద్ టీఆర్ఎస్ నేత ఒకరు లాక్‌డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించారు. ఏకంగా రికార్డింగ్ డ్యాన్సులు ఏర్పాటు చేసి వందల మందిని ఆహ్వానించారు. డీజే పాటలతో,యువతుల నృత్యాలతో హోరెత్తించారు. ఇంత జరుగుతున్నా పోలీసులు అటువైపు కన్నెత్తి చూడలేదన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. లాక్‌డౌన్ నిబంధనలు కఠినంగా అమలుచేస్తున్నామని చెబుతున్న పోలీసులు... కొన్నిచోట్ల ఇలా చూసీ చూడనట్లు ఎందుకు వ్యవహరిస్తున్నారని సామాన్యులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించేవారు ఎంతటివారైనా శిక్ష పడాల్సిందేనని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

English summary

A Vikarabad TRS leader violated lockdown rules. Hundreds of people were invited to recording dance program at his home.People are questioning the police how police would allow them in lockdown period.