Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

విబేధాలు... గ్రూపు రాజకీయాలు... ఎవరికి వారు తామే సీఎం అభ్యర్థులమని భావించే నేతలు... ఇదీ కాంగ్రెస్ పరిస్థితి. పార్టీలో భిన్నాభిప్రాయాలే తప్ప ఏకాభిప్రాయం అనే మాట అంతగా వినిపించదు. కాంగ్రెస్‌లో ఉన్న ప్రజాస్వామ్యానికి ఇది నిదర్శనమని ఆ పార్టీ నేతలు చెప్పుకోవచ్చు గాక... కానీ అంతిమంగా అది చేటు చేసిందా... మేలు చేసిందా అన్నదే కదా అసలు లెక్క. కొత్త అధ్యక్షుడిగా పగ్గాలు చేపట్టబోతున్న రేవంత్ రెడ్డి ఈ లెక్కల్ని సరిచేస్తారా... ప్రక్షాళన ఎక్కడినుంచి మొదలుపెట్టబోతున్నారన్నది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. త్వరలో హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక ఉండటంతో... ఇక్కడినుంచే రేవంత్ మార్క్ కనిపించబోతుందన్న ప్రచారం జరుగుతోంది.

English summary

There is speculation Revanth Reddy might give chance to Ponnam Prabhakar to contest in Huzurabad by election.If it becomes true,Kaushik Reddy,who is close relative of Uttham Kumar Reddy and former contestant of Huzurabad assembly will lose the importance.