చిల్లర దొంగల ఫోటోలు పోలీస్ స్టేషన్లో..లక్షల కోట్ల దోపిడీ చేసిన మోడీ ,కేసీఆర్ ఫోటోలెక్కడ :రేవంత్ రెడ్డి ధ్వజం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రాష్ట్రంలో విపరీతంగా పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలకు నిరసనగా తెలంగాణ పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ఈరోజు రాజ్ భవన్ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పై విరుచుకుపడిన రేవంత్ రెడ్డి సీఎం కేసీఆర్ పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మోడీ సూచనలతోనే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ఆందోళనలను అడ్డుకుంటోందని ఆయన మండిపడ్డారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్న కొందరు అధికారులు తప్పకుండా తగిన మూల్యం చెల్లించుకుంటారు అంటూ తీవ్రంగా ద్వజమెత్తారు రేవంత్ రెడ్డి.

నిర్మల్ నుండే కాంగ్రెస్ ప్రభంజన యాత్ర షురూ .. పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలపైన రేవంత్ రెడ్డి ధ్వజం

English summary

TPCC president Revanth Reddy gave a call for Chalo Raj Bhavan on Friday to protest against fuel price hike from Indira Park’s Dharna Chowk to Raj Bhawan. Revanth lashed out at Modi and KCR over the rise in petrol and diesel prices and slams kcr.