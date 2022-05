కేసీఆర్ కుటుంబ అవినీతిని ఉపేక్షించటం వెనుక రహస్యమేమిటి? అమిత్ షాకు రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నలవర్షం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు అమిత్ షా సభ నేపథ్యంలో అమిత్ షా సభను టార్గెట్ చేస్తూ టీపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ లేఖ రాశారు. ఈ లేఖలో ఆయన అమిత్ షా కు 9 ప్రశ్నలు సంధించారు. ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలని నిలదీశారు.

అమిత్ షా కు కేటీఆర్ బహిరంగలేఖ.. ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలని సవాల్!!

English summary

Revanth Reddy wrote an open letter to Amit Shah, in the wake of the Amit Shah meeting. What is the secret behind ignoring KCR family corruption? Revanth Reddy asked 9 questions to Amit Shah.