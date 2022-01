ఆత్మహత్యలతో తెలంగాణా శవాలదిబ్బగా.. ఇది కేసీఆర్ రాక్షసపాలన; 317జీవోపై పార్లమెంట్లో: రేవంత్ రెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాక్షస పాలన సాగుతోందని టీపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. ఈ రోజు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో పర్యటించిన రేవంత్ రెడ్డి మహబూబాబాద్‌లో గుండెపోటుతో చనిపోయిన టీచర్‌ జేతి రామ్‌ నాయక్ కుటుంబసభ్యులను రేవంత్ రెడ్డి పరామర్శించారు . అనంతరం బయ్యారంలో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు రాక ఆత్మహత్య చేసుకున్న ముత్యాల సాగర్ కుటుంబ సభ్యులను రేవంత్ రెడ్డి పరామర్శించారు . రేవంత్ పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

English summary

Revanth Reddy said that Telangana will become a morgue with suicides. It's KCR demon rule slams revanth reddy and said that he will be fought in Parliament on G.O317.