Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

ఖమ్మం జిల్లాలో 20 మంది గిరిజన మహిళలను,పసిపిల్లల తల్లులను పోడు భూముల విషయంలో అరెస్ట్ చేయడం సమాజానికి సిగ్గుచేటని టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఆ గిరిజన మహిళల పట్ల జైలు సిబ్బంది అమానవీయంగా ప్రవర్తించారని... మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనకు పాల్పడ్డారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి బాధ్యులైన అధికారులను తక్షణం సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ నెల 17 లోగా రాష్ట్రంలోని పోడు భూములన్నింటికీ పట్టాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ లేఖ రాశారు.

English summary

TPCC chief Revanth Reddy said the arrest of 20 tribal women and mothers of toddlers in Khammam district in connection with the Podu land dispute was a disgrace to the society. He was outraged that the prison staff had treated the tribal women inhumanely and committed human rights violations. The authorities responsible for this were demanded to be suspended immediately