మూడో వేవ్ ముంచుకొస్తోంది.!పిల్లల క్షేమం కోసం యాక్షన్ ప్లాన్ రెడీ చేయాలని ప్రభుత్వానికి రేవంత్ సూచన.!

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : దేశంలో కారోనా మూడో వేవ్ చిన్నారులపై త్రీవ ప్రభావం చూపనుందనే వార్తలు తారాస్థాయిలో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా వైద్య సదుపాయాలు మెరుగు పరుచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలనే సంకేతాలు కూడా వెలుపడుతున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తం ఉండాలని సూచిస్తున్నారు మల్కాజిగిరి ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి. అందులో భాగంగా మూడో దశను ఎదుర్కొనేందుకు అవరసమైన మందులు, వైద్య సిబ్బంది, నర్సింగ్ సిబ్బందికి పూర్తి స్థాయి శిక్షణ ఇవ్వాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సూచించారు. నేటి చిన్నారులే రేపటి దేశ భవిష్యత్తు కబట్టి వారి ఆరోగ్య సంరక్షణకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్నారు రేవంత్ రెడ్డి.

English summary

News is circulating that the Corona Third Wave will have a triple effect on children in the country.Malkajgiri MP Revanth Reddy suggested that the state government should be alert in such a moment.