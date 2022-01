కరోనాకేసుల పెరుగుదల, ఒమిక్రాన్ భయాల మధ్య నుమాయిష్ ఎగ్జిబిషన్ నిలిపివేత.. ఎప్పటివరకు అంటే

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణలో పెరుగుతున్న కోవిడ్-19 కేసుల మధ్య హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ ట్రేడ్ ఫెయిర్ నుమాయిష్ ఎగ్జిబిషన్ తెరిచిన ఒక రోజు తర్వాత, జనవరి 2 ఆదివారం నాడు తాత్కాలికంగా మూసివేయబడింది. ట్రేడ్ ఫెయిర్‌ను జనవరి 10 వరకు నిలిపివేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. గత సంవత్సరం కూడా, మహమ్మారి కారణంగా నగరం నుమాయిష్‌ను నిర్వహించలేదు. ఇక ఈ ఏడాది నుమాయిష్ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించాలని తొలుత భావించినప్పటికీ కరోనా విజృంభిస్తున్న సమయంలో ఎగ్జిబిషన్ కు ఎలా అనుమతిస్తారని అనేకమంది ఫిర్యాదులు చేస్తున్న నేపథ్యంలో తీవ్రమైన వ్యతిరేకత వ్యక్తం కావడంతో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

English summary

Amid rising Covid-19 cases in Telangana, the popular trade fair Numaish Exhibition in Hyderabad was temporarily closed on Sunday, January 2, a day after it opened. Officials said the trade fair was suspended until Jan 10.