రాజకీయాల్లో మచ్చలేని యోధుడు.!రోశయ్య మరణం తెలుగువారికి తీరని లోటన్న పవన్ కళ్యాణ్.!

అమరావతి/హైదరాబాద్ : మాజీ ముఖ్యమంత్రి, మాజీ గవర్నర్ కే. రోశయ్య మరణం పట్ల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. రోశయ్య రాజకీయ స్నేహితులే కాకుండా ప్రతిపక్షనాయకులు సైతం రోశయ్య మరణాన్ని జీర్నించుకోలేక పోతున్నారు. రోశయ్య మరణం పట్ల జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిష్కళంక రాజకీయయోధుడు, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రాజకీయంగా ఎనలేని సేవలు అందించిన సీనియర్ రాజకీయ వేత్త కొణజేటి రోశయ్య మరణం తెలుగు రాష్ట్రాలకు తీరని లోటని పవన్ కళ్యాణ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు.

English summary

Janasena chief Pawan Kalyan has expressed grief over the demise of Konijeti Rosaiah, an impeccable politician and a senior politician who rendered invaluable services to the joint state of Andhra Pradesh.