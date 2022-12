Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ నేడు జగిత్యాల జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. జగిత్యాల జిల్లాలో సమీకృత జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించి, ఆపై మోతే గ్రామం లో ఏర్పాటు చేసిన భారీ బహిరంగ సభకు సీఎం కేసీఆర్ హాజరై మాట్లాడనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం కేసీఆర్ సభకు అడ్డంకులు సృష్టించకుండా ఉండటం కోసం బిజెపి, కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలను ఎక్కడికక్కడ అరెస్టులు చేస్తున్నారు.

English summary

Today, in the background of CM KCR's visit to Jagtial, arrests of BJP and Congress leaders are continuing everywhere. KCR's tour schedule is as follows.