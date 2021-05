ఊరూ వాడా రాజీవ్ గాంధీ జ్ఞాపకాలు.!30వ వర్ధంతి సందర్బంగా అంబరాన్నంటిన సేవా కార్యక్రమాలు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ఐటీ రంగంలో విప్ల‌వాత్మ‌క మార్పులు తెచ్చిన ఘ‌న‌త రాజీవ్ గాంధీకే ద‌క్కుతుంది, స్వర్గీయ రాజీవ్ గాంధీ స‌మ‌స‌మాజ స్థాప‌న కోసం చేసిన కృషి ఎప్ప‌టికి మ‌రువ‌లేనిదని కాంగ్రెస్ నేతలు అభిప్రాయపడ్డారు. కాంగ్రెస్ నేతల ప్రియతమ నాయకుడు, భారతరత్న రాజీవ్ గాంధీ 30వ వర్థంతి కారక్రమాలను కంగ్రెస్ నేతలు ఊరూ వాడా ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు. ఈ సందర్బంగా ప్రధాన మంత్రిగా రాజీవ్ గాంధీ దేశానికి చేసిన సేవలను గుర్తు చేసుకున్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రాజీవ్ వర్ధంతి కార్యక్రమాలను సేవా కార్యక్రమాలతో ముడిపెట్టి కోవిడ్ బాదితులకు సాయం అందించారు కాంగ్రెస్ నాయకులు.

English summary

Bharat Ratna Rajiv Gandhi, the beloved leader of the Congress leaders, celebrated the 30th death anniversary of the Congress leaders. The Congress leaders recalled the services rendered by Rajiv Gandhi to the country as the Prime Minister on this occasion.