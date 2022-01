ఆమె చదివింది నాలుగో తరగతే.!అటవీ హక్కుల చట్టం గురించి ఏం తెలుస్తుంది.?బీజేపి మాజీ ఎంపీ ఫైర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ కుమార్ పై గిరిజన మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్, టీఆర్ఎస్ నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు మాజీ ఎంపీ, బీజేపి సినియర్ నేత రమేష్ రాథోడ్. మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ కు అటవీ హక్కుల చట్టం గురించి కనీస అవగాహన లేదని, సత్యవతి రాథోడ్ 4వ తరగతి మాత్రమే చదివినట్లుందని, అందుకే ఇష్టమొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నరని రమేష్ రాథోడ్ ఘాటుగా విమర్శించారు.

English summary

Bjp former Mp Ramesh Rathore sharply criticized Minister Satyavathi Rathore for not having a minimum understanding of the Forest Rights Act and for saying that Satyavathi Rathod was only a 4th class student and therefore preferred.