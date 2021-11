షాకింగ్ ఘటన: ట్రీట్మెంట్ కోసం వెళ్ళిన పేషెంట్ ; ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న డాక్టర్ ఇద్దరూ గుండెపోటుతో మృతి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కామారెడ్డి జిల్లాలో ఇప్పటి వరకూ ఎన్నడూ జరగని షాకింగ్ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. హార్ట్ స్ట్రోక్ తో ఒక పేషెంట్ డాక్టర్ వద్దకు వెళ్లగా, ఆ పేషెంట్ కి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న డాక్టర్ కూడా హార్ట్ స్ట్రోక్ రావడం తో అటు పేషెంట్, ఇటు డాక్టర్ ఇద్దరు మృతి చెందిన ఘటన స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒకే సారి ఇద్దరి మృతితో విషాదం చోటు చేసుకుంది.

English summary

The shocking incident took place in Kamareddy. The patient who went for treatment; The doctor who was doing the treatment, both of them died of heart attack.