చారిత్రక ప్రదేశాలు వీక్షించేందుకు ప్రత్యేక బస్సులు.!టూరిస్టులకు అద్భుతమైన అవకాశమన్న టీఆస్ ఆర్టీసీ ఛైర్మన్.!

హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ అందాలను చూడడానికి వచ్చే పర్యాటకుల కోసం టిఎస్ ఆర్టిసి చైర్మన్, నిజామాబాద్ గ్రామీణ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ "హైదరాబాద్ దర్శిని" పేరిట సిటీలో తిరిగే రెండు స్పెషల్ బస్సులను ప్రారంభించారు. పర్యాటక రంగాలను మరింత అభివృద్ధి పరిచే క్రమంలో ఆర్టీసీ సంస్థ నేరుగా పర్యటక మరియు చారిత్రక ప్రదేశాల వద్దకు బస్సు సర్వీసులను నడపడం సంతోషంగా ఉందని బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ చెప్పారు. హైదరాబాద్ నగర టూరిస్టులకు అణువుగా ఆర్టీసీ "హైదరాబాద్ దర్శిని" బస్సు సర్వీసులను ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందని తెలియజేశారు. హైదరాబాద్ నగర పర్యటక ప్రదేశాలను చారిత్రక కట్టడాలను 12 గంటల్లో చుట్టేసి వచ్చే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించారు..

English summary

RTC Chairman informed that RTC "Hyderabad Darshini" bus services have been introduced as an atom for the tourists of Hyderabad city. This program has been designed to cover the tourist places of Hyderabad city and historical buildings in 12 hours.