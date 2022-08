Telangana

హైదరాబాద్: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు హైదరాబాదీయులకు గుడ్‌న్యూస్ ఇచ్చారు. ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ విజ‌ృంభణ వల్ల మూడేళ్ల కిందట నిలిచిపోయిన సండే ఫన్‌డే (Sunday Funday) కార్యక్రమాన్ని పునరుద్ధరించారు. ట్యాంక్‌బండ్ వద్ద ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు కానుంది. దేశానికి స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించి 75 సంవత్సరాలు పూర్తి కానున్న సందర్భంగా జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

#HYDTPinfo Commuters, please make a note of traffic diversions in view of SUNDAY FUNDAY programme at Upper Tankbund, Hyderabad on 14-08-2022 from 4 PM to 10 PM. JtCPTrfHyd pic.twitter.com/mnvRRCqr0w

As part of #SwatantraBharathaVajrotsavalu , Sunday-Funday is back on Tank Bund on 14th Aug. Traffic free from 4pm onwards, varieties of food and shopping stalls and spectacular fireworks show. arvindkumar_ias #SundayFunday pic.twitter.com/zGp1rOxxWq

The Sunday Funday program will resume today at the Tank Bund after three years break. During the program Traffic police was released the traffic advisory to the commuters.