అమిత్ షా వారసుడి రంగప్రవేశంతో కీలక మలుపు తిరగబోతున్న రాజకీయం??

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణ‌లో భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీ దూకుడు రాజ‌కీయం చేస్తోంది. ప్ర‌స్తుతం ఈ పార్టీని నిల‌వ‌రించ‌డానికి అధికార తెలంగాణ రాష్ట్ర స‌మితితోపాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా శ‌త‌థా ప్ర‌య‌త్నిస్తోంది. ఒక ఎమ్మెల్యే సీటు గెలుచుకున్న ప‌రిస్థితి నుంచి అధికారాన్ని చేజిక్కించుకునే దిశ‌గా తెలంగాణ‌లో ఆ పార్టీ ప‌య‌నం కొన‌సాగుతోంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర స‌మితి వైఫ‌ల్యాలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ బ‌ల‌హీన‌త‌లు బీజేపీకి దోహ‌ద‌ప‌డుతున్నాయి.

With the arrival of Sunil, who is Amit Shah's right-hand man, it is expected that the Telangana BJP will be rejuvenated.