కట్టలు తెంచుకున్న దుఃఖం.!ఆపడం ఎవ్వరి తరం కాలేదు.!సిరివెన్నెల పార్థీవ దేహాన్ని చూడగానే తల్లడిల్లిన తనికెళ్ల.!

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : సాహిత్య యోధుడు సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి అకాల మరణంతో యావత్ చిత్ర పరిశ్రమ తీరని శోకంలో మునిగిపోయింది. సిరివెన్నెల కాలం చేసారని తెలిసిన ప్రతి గుండె రోధించకుండా ఉండలేకపోయింది. ఆయన కలం నుండి వచ్చిన పదునైన పదజాలం చాలా మంది సాహిత్య ప్రేమికులను గాయపరిచింది. ఆ గాయం మానకముందే సిరివెన్నెల అందరిని విడిచి వెళ్లిపోడంతో ప్రతి ఒక్కరికి కన్నీళ్లు కట్టలు తెంచుకుంటున్నాయి. ఫిల్మ్ ఛాంబర్ లో ఉంచిన సిరివెన్నెల పార్థీవదేహాన్ని చూడగానే ప్రముఖ నటుడు తనికెళ్ల భరణి గుండె ముక్కలైపోయింది. తనికెళ్లను ఓదార్చడం ఎవ్వరితరం కాలేదు.

English summary

The untimely demise of literary warrior Sirivennela Sitarama Shastri plunged the entire film industry into desperate mourning. Every heart that knew Sirivenne had done so long could not resist.